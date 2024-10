Melania Trump forsvarer abortrettigheter i selvbiografi

Ifølge utdrag fra Melania Trumps selvbiografi, skriver hun at det er nødvendig å garantere at kvinner har selvbestemmelsesrett når det kommer til deres preferanser om å få barn, basert på deres egen overbevisning, fri fra enhver innblanding eller press fra myndighetene.

Holdningen står i kontrast til budskapet fra hennes ektemann Donald Trump. Under den pågående valgkampen har han skrytt av at høyesterettsdommerne han valgte ut da han var president sørget for å få reversert den føderale retten til abort i USA.

Siden retten ble reversert i 2022, har minst 20 amerikanske delstater innført hele eller delvise restriksjoner mot abort.

Abort er en stor sak for velgerne i det kommende amerikanske presidentvalget, og Kamala Harris' valgkamp var raske med å uttale seg om meningsavviket i ekteparet Trump.

– Dessverre for kvinner over hele USA er fru Trumps mann helt uenig med henne, og det er grunnen til at mer enn én av tre amerikanske kvinner lever under et Trump-abortforbud som truer helsen, friheten og livene deres, heter det i en uttalelse fra Harris' leir.

