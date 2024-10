Holocaust-minnesmerker stjålet i tysk by

Snublesteiner er minnesmerker over personer som ble ofre for nazistenes holocaust under andre verdenskrig. Steinene finnes over hele Tyskland og flere andre steder i Europa, deriblant i Norge.

På plakettene står ofrenes navn, samt det som er kjent om deres skjebner.

På årsdagen for Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor, forsvant imidlertid alle de ti snublesteinene i den østtyske byen Zeitz, ifølge lokale tjenestepersoner. Tysk politi tror minnesmerkene ble stjålet natt til mandag, selv om den siste observasjonen av dem var fredag.

Distriktslederen i Burgenland, som inkluderer Zeitz, omtaler hendelsen som utilgivelig.

– Enhver som gjør dette, ønsker også å rive ut holocaust fra vårt kulturminne, sier Götz Ulrich.

Kunstner Gunter Demnig, som startet arbeidet med snublesteinene, har sagt det har vært gjentatte hendelser der minnesmerkene har blitt stjålet. Per dagsdato er det rundt 112.000 snublesteiner i 32 land rundt om i verden, hvorav rundt 900 er stjålet, ifølge Demnig.

Zeitz har rundt 30.000 innbyggere og ligger i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt, rundt 40 kilometer fra Leipzig.

