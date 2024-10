Hizbollah-leder varsler opptrapping av angrepene mot Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en TV-sendt tale sier Qassem videre at Hizbollahs stridsevne er intakt trass i langvarige og tunge israelske angrep, og at ledere som er blitt drept, er erstattet.

– Vi har gått videre fra de smertefulle tapene, sa Qassem. Han la til at angrepene er trappet opp de siste dagene, og at israelske påstander om at stridsevnen er svekket er oppspinn.

– Bakkesammenstøtene i sør begynte for sju dager siden, og israelerne har fortsatt til gode å gjøre framskritt, sa Qassem.

Videre sa han at bevegelsen støtter forsøkene til Nabih Berri, som leder den libanesiske nasjonalforsamlingen og er alliert med Hizbollah, på å sikre en våpenhvile.