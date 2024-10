To flere funnet døde etter Taiwan-tyfon

De to ble meldt savnet etter den ødeleggende vinden og styrtregnet som tyfonen Krathon brakte til øya tidligere i uken. Lørdag ble de funnet døde, opplyser myndighetene, som ikke oppgir detaljer.

Fra før er to personer bekreftet omkommet under tyfonen. Dermed er til sammen fire personer døde. Over 700 personer ble skadet under ekstremværet.

Lørdag var fortsatt rundt 20.000 husstander uten strøm. Tyfonen rammet spesielt øyas sørvestlige områder. Havnebyen Kaohsiung ble hardt rammet med oversvømmelser, og i Keelung i nærheten ble det meldt om jordskred.

