AP: USA og Storbritannia angrep mål i Jemen

Kampfly og krigsskip bombarderte minst fem ulike houthistillinger. Målene skal ha vært våpensystemer, militære anlegg og annet utstyr som brukes av den iranskstøttede militsen, heter det på amerikansk hold.

Angrepene skal blant annet ha rammet et område i Sana, flyplassen i Hodeida og mål sør for byen Dhamar, melder jemenittisk fjernsyn.

Israel utførte et omfattende flyangrep mot Houthi-kontrollerte områder i Jemen for mindre enn en uke siden, dagen etter at militsen sendte en rakett mot Tel Aviv.

Houthi-militsen kontrollerer store deler av Jemen, inkludert hovedstaden Sana. Houthiene inngår i den samme Iran-støttede alliansen som libanesiske Hizbollah, den såkalte motstandsaksen mot Israel.

De jemenittiske opprørerne har de siste månedene sendt en rekke raketter mot Israel og gjort det klart at de vil fortsette sine angrep i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

Siden i fjor har houthiene også angrepet handelsskip i Rødehavet, angivelig for å ramme skip med tilknytning til Israel.

