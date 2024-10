Stolthet og frykt i Iran etter angrepet på Israel

Både tirsdag kveld og onsdag samlet menneskemengder seg på gatene i flere iranske byer for å feire angrepet mot Israel.

Demonstrantene bar iranske, palestinske og libanesiske flagg, og det var også mange gule Hizbollah-flagg å se.

Landets statlige TV kringkaster feiringen, og andre medier har det siste døgnet vist bilder av rakettene som lyste opp nattehimmelen på sin ferd vestover.

Ned med Israel

Menneskemengder i flere byer roper slagord som «Ned med Israel» og «Ned med USA», og noen setter også fyr på israelske flagg.

Blant dem som deltok i feiringen i hovedstaden Teheran tirsdag kveld, var den 22 år gamle studenten Fatemeh Marzban.

– Operasjonen gjorde mange mennesker i motstandsfronten glade, sa hun og takket landets militære for angrepet.

Bekymret

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at Iran skal få betale dyrt for rakettangrepet, og enkelte israelske politikere har tatt til orde for å angripe iransk atomanlegg og oljeinstallasjoner.

En rekke lands ledere maner til tilbakeholdenhet og frykter storkrig i Midtøsten, en frykt som også deles av mange iranere.

– Jeg er virkelig bekymret. Dersom Israel ønsker å gjengjelde, vil det føre til en utvidelse av krigen, sier den 45 år gamle sykepleieren Mansour Firouzabadi.

– Alle er bekymret for dette, sier han.

Svar på nederlag

Analytikere ser på rakettangrepet som en følge av at Irans allierte i regionen har lidd en rekke nederlag den siste tiden, både i Palestina, Libanon, Irak, Jemen og Syria.

Da Hizbollahs leder Hassan Nasrallah ble drept i et israelsk luftangrep i Beirut i forrige uke, så kostet det også den iranske generalen Abbas Nilforoushan livet. Han var sentral i Irans kontakt med den libanesiske bevegelsen.

Ali Vaez i tankesmia International Crisis Group mener Iran løp en kalkulert risiko da de i april skjøt raketter og droner mot Israel. De fleste ble den gang skutt ned ettersom angrepet var varslet på forhånd.

Angrepet i april var et svar på Israels bombing av det iranske konsulatet i Syrias hovedstad Damaskus der to høytstående iranske generaler ble drept.

Dristig trekk

Tirsdagens iranske angrep var et langt mer dristig trekk, mener Vaez, som mener det kom fordi Irans allierte er svekket på flere fronter.

– Dersom de ikke svarte, kunne det ytterligere ha svekket Irans troverdighet overfor disse allierte og skapt et inntrykk av at Teheran var fornøyd med å forholde seg passive, sier han.

Irans president Masoud Pezeshkian har understreket at han valgte å holde igjen etter at Israel likviderte Hamas-lederen Ismail Haniyeh i Teheran i juli. Det av frykt for at et iransk svar den gang skulle ødelegge for USAs forsøk på å få i stand en våpenhvile i Gaza.

Siste ord

Løftet om våpenhvile i bytte mot at Iran unnlot å svare på drapet av Haniyeh, viste seg imidlertid å være en bløff, konstaterte Pezeshkian søndag.

Selv om Iran nå har signalisert at det ikke vil komme flere angrep fra den kanten, så sant ikke Israel svarer, så tviler Vaez på om det dermed er over for denne gang.

– Det er Israel og USA som har siste ord i denne konflikten, ikke Iran, slår han fast.