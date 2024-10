– USA har indikasjoner på at Iran forbereder et ballistisk rakettangrep mot Israel, sier en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus til AFP tirsdag.

Vedkommende uttaler seg på betingelse av anonymitet.

– Vi støtter aktivt tiltak for å forsvare Israel mot dette angrepet, sier tjenestepersonen videre og advarer om at et slikt angrep «vil få svært alvorlige konsekvenser for Iran».

Uttalelsen gjengis av flere internasjonale nyhetsbyråer.