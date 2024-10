Biden skjerper asylreglene ved grensen til Mexico

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Endringene går ut på at myndighetene kan nekte nye asylsøkere innreise når grensetrafikken blir for stor. Allerede i juni kom et lignende tiltak på plass, men nå må trafikken reduseres kraftig i nesten en måned før restriksjonene oppheves. Tidligere kunne de oppheves etter en uke.

Innstrammingen kommer til å gjøre det langt vanskeligere for mennesker å krysse grensen på ordinært vis og søke om asyl i USA.

Tiltakene i juni ble møtt med kraftig kritikk fra menneskerettsjurister, som viser til at de bryter med retten til beskyttelse for mennesker på flukt.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har i valgkampen gjort et stort poeng av det han mener er kaos på grensen og Biden-administrasjonens manglende kontroll på innvandringen sørfra. Kritikken er rettet direkte mot hans motstander Kamala Harris ettersom hun som visepresident har hatt ansvaret for saksområdet.

