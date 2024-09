Netanyahu med ny advarsel til Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For hvert øyeblikk som går, bringer regimet dere – det edle persiske folket – nærmere avgrunnen, lyder Netanyahus advarsel.

– Det iranske regimet kaster regionen vår ut i mørke og dypere inn i krig, sier han videre.

– Ikke la en liten gruppe teokrater knuse håpene og drømmene deres, sier Netanyahu.

En talsmann for det iranske utenriksdepartementet sa tidligere mandag at landet ikke har noen planer om å sende soldater for å forsvare Libanon mot israelske angrep.

– Både Libanon og de som kjemper i det palestinske områdene har kapasitet og styrke til å forsvare seg selv mot aggresjonen, sa Nasser Kanaani.