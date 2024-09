Libanon: Klare til å sende regjeringssoldater til Sør-Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med mandagens uttalelse gjør Mikati det klart at regjeringshæren kommer til å forsvare libanesisk territorium sammen med Hizbollah mot en eventuell israelsk bakkeinvasjon. Området sør for elven Litani er dominert av Hizbollah-militsen.

Mikati sier samtidig at regjeringen er klar til å gå med på en våpenhvile med umiddelbar virkning. Han lover også at Libanons nasjonalforsamling kommer til å velge en president straks våpenhvilen er på plass.

De ulike fraksjonene i Libanons nasjonalforsamling har ikke vært i stand til å bli enig om en ny president etter at Michel Aoun gikk av 31. oktober 2022 i forbindelse med at mandatet hans var over.

I nasjonalforsamlingen sitter det folkevalgte fra både sunnimuslimske, sjiamuslimske og kristne partier, men de har hatt store problemer med å samarbeide, noe som har ført til politisk handlingslammelse.

Kommentar: Når verden rundt oss forvitrer

Kommentar: Israel fortsetter høstjakta (+)