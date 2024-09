Ayatolla Ali Khamenei er flyttet til et annet sted i landet med bedre sikkerhet, opplyser to regionale tjenestepersoner til Reuters.

De sier at Iran har løpende kontakt med Hizbollah og andre militser for å avgjøre hva neste steg. Det skjer etter at Israels militære lørdag hevdet at Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah ble drept i luftangrepene mot Beirut i natt.

Les også: IDF: Hizbollah-leder er drept – Iran skylder på USA

Kommentar: Israels dødsspiral (+)