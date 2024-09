Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bekreftelsen på dødsfallet kommer etter at Israels militære lørdag sa at Nasrallah ble drept i luftangrepene mot Beirut fredag kveld og natt til lørdag.

Nasrallah har vært øverste leder for libanesiske Hizbollah – som er både en milits og et politisk parti – i over 30 år.

Angrepene i de sørlige områdene av Libanons hovedstad Beirut beskrives som de heftigste angrepene mellom Hizbollah og Israels militære siden de to partene var i krig mot hverandre i 2006.