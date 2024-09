Politico: Iranere tiltalt for hackerangrep mot Trumps stab

Nettstedet skriver at de tiltaltes navn og hva de er tiltalt for ikke er kjent. Videre heter det at storjuryen i hemmelighet godkjente tiltalen torsdag, og at justisdepartementet ventes å kunngjøre dem fredag. Politicos kilder omtales som tre personer med kjennskap til saken.

Donald Trumps valgkampapparat opplyste i august at den var utsatt for et dataangrep der noen fikk tilgang til intern kommunikasjon og rettet pekefingeren mot Iran.

Trump sa onsdag at Iran kan ha stått bak attentatene mot ham, og han sa at han, om han var president og et annet land truet en amerikansk presidentkandidat, ville sprengt landet i fillebiter.

Utspillet kom etter at Trump ifølge sin valgkampstab ble brifet om «reelle og spesifikke iranske planer om å likvidere ham». Amerikanske myndigheter etterforsker attentater mot Trump i Pennsylvania i juli og i Florida i september, men det har ikke blitt antydet offentlig at Iran eller noen andre land var involvert i noen av attentatene.

