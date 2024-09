Macron: USA må presse Israel til å akseptere våpenhvileplan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israel har avvist et fransk-amerikansk forslag om våpenhvile for å forhandle fram en løsning på konflikten, og statsminister Benjamin Netanyahu sier at militæret er beordret til å fortsette å kjempe med uforminsket styrke.

Forslaget ble fremmet av USA og Frankrike, angivelig etter samtaler med partene og fikk støtte fra flere av Israels allierte.

I et intervju med Canadas kringkaster CBC sier imidlertid Macron at Netanyahu fortsatt har muligheten til å stille seg bak forslaget.

– Og jeg mener at USA nå må øke presset på Israels statsminister om å gjøre dette, sier Macron. Han la til at Frankrike vil ta opp saken i FNs sikkerhetsråd om Netanyahu sier nei.

Macron sier videre at en israelsk bakkeinvasjon av Libanon vil være en tabbe, og at han venter at Frankrikes allierte står sammen om dette budskapet.

– Israel kan ikke invadere Libanon i dag. Krig er ingen mulighet i Libanon i dag, det vil være en stor tabbe og en stor risiko for eskalering, sier Macron.

