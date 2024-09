Biden til Tyskland for å diskutere Ukraina-krigen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tyskland tar gledelig imot Biden i det som kalles et farvel-besøk i forkant av det amerikanske valget i november, sier talsperson Steffen Hebestreit på vegne av statsminister Olaf Scholz.

– Jeg kan bekrefte at det vil kalles inn til et møte i kontaktgruppen for Ukraina i forbindelse med Bidens besøk.

Biden er i Tyskland fra 10. til 12. oktober. Møtet i kontaktgruppen for Ukraina er ventet å finne sted i løpet av reisens siste dag på den amerikanske flybasen i Ramstein nær Frankfurt. Mer enn 50 av Ukrainas allierte ventes til møtet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var til stede ved sist møte, men Hebestreit vil ikke bekrefte hvorvidt den ukrainske presidenten kommer i oktober.

I tillegg til samtaler med Scholz og kontaktgruppen for Ukraina, skal Biden også møte Tysklands president Frank-Walter Steinmeier.

