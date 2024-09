USA, Frankrike og flere land ber om våpenhvile mellom Israel og Hizbollah

De støtter også en våpenhvile på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Joe Biden.

Ifølge AP ble uttalelsen framforhandlet på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

I den heter det at de siste sammenstøtene i Libanon, der mer enn 600 mennesker er drept, er «utålelig og utgjør en uakseptabel risiko for en bredere regional eskalering».

– Vi oppfordrer alle parter, inkludert regjeringene i Israel og Libanon, til å umiddelbart stille seg bak en umiddelbar våpenhvile, heter det videre. Uttalelsen har fått støtte fra Australia, Canada, EU, Tyskland, Italia, Japan, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar, skriver Reuters.

Krisemøte i Sikkerhetsrådet

Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sa i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd tidligere onsdag at USA og Frankrike jobber med et forslag om 21 dagers våpenhvile i Libanon for å tilrettelegge for forhandlinger.

– De siste dagene har vi jobbet sammen med våre amerikanske partnere om en midlertidig våpenhvile på 21 dager for å åpne for forhandlinger, sa Barrot.

Barrot la til at planen ville bli offentliggjort veldig snart.

– Vi regner med at begge parter aksepterer dette uten forsinkelser for å beskytte sivilbefolkningene og tillate at diplomatiske forhandlinger settes i gang, sa han.

Før møtet i Sikkerhetsrådet sa Israels FN-ambassadør Danny Danon at Israel ønsker en våpenhvile velkommen og at landets regjering foretrekker en diplomatisk løsning. I møtet sa han imidlertid at Iran er roten til volden i regionen og at man må bryte ned trusselen om man skal få fred.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ventes å ankomme New York torsdag, der han fredag skal tale til FNs hovedforsamling.

Drar til Libanon

Barrot, som drar til Libanon i slutten av uka, forklarte at Frankrike har snakket med partene for å definere hva rammene for en vei ut av krisen kan være, i tråd med Sikkerhetsrådets resolusjon 1701.

– Det er en krevende vei, men det er også en mulig vei, sa Barrot. Resolusjonen ble vedtatt etter en månedslang krig mellom Israel og Hizbollah i 2006.

Den utvidet FNs fredsbevarende styrke Unifils mandat og lar den hjelpe Libanons hær med å holde deler av det sørlige Libanon fritt for våpen og væpnede grupper som ikke er underlagt den libanesiske stat.

Resolusjonen har skapt friksjon med Hizbollah, som i praksis kontrollerer Sør-Libanon selv om militæret også er der. Bevegelsen er både tungt bevæpnet og også Libanons mektigste politiske aktør.

Libanesisk optimisme

Libanons midlertidige statsminister Najib Mikati sier han håper forslaget kan føre til en slutt på konflikten.

– Frankrike sto ved vår side i de mørkeste stundene, det beste beviset er innsatsen Frankrike legger ned i dag sammen med USA for å legge fram en felles uttalelse som har internasjonal støtte og som kan gjøre slutt på denne skitne krigen, sa Mikati til Sikkerhetsrådet.

Han advarte videre om at konflikten har potensial til å bli en regional storkrig.

– Jeg er her i dag med håp om å komme ut av dette møtet med en seriøs løsning, sa Mikati. Han la til at det trengs «press på Israel for å få til en umiddelbar våpenhvile på alle fronter og for å gjenopprette stabilitet og sikkerhet i regionen vår».

Han oppfordret videre Sikkerhetsrådet til å garantere at Israel umiddelbart «trekker seg ut av alle de okkuperte libanesiske områdene og stanser overgrepene som gjentas på daglig basis».

