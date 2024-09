Mann tiltalt for drapsforsøk etter antatt Trump-attentat

Routh var tidligere siktet for brudd på de føderale våpenlovene. Ifølge påtalemyndigheten sporet han Trump i med enn en måned, skriver CNN. Ifølge sporingsdata fra Rouths telefon var han i området rundt golfbanen og Trumps eiendom Mar-a-Lago i flere dager mellom 18. august og pågripelsen 15. september.

Kanalen skriver videre at han oppholdt seg utenfor Trumps golfbane i West Palm Beach i timevis med et gevær der løpet stakk gjennom et av hullene i et nettinggjerde. Han hadde angivelig klar sikt til det neste hullet Trump var på vei til før han ble pågrepet.

Pågripelsen skjedde etter at Secret Service oppdaget et skytevåpen som stakk ut av en busk ved golfbanen mens Trump spilte golf.

58-åringen avfyrte ingen skudd og hadde aldri Trump, som var rundt 400 meter unna, i siktet, ifølge myndighetene.

Dommer Aileen Cannon, som ble utpekt av Trump og har hatt ansvar for saken mot ham om oppbevaring av føderale dokumenter, har fått ansvaret for å lede saken mot Routh.

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)

Les også: Frykter at meningsmålingene bommer. Igjen: – Trump blir tøff å slå (+)

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)