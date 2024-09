Biden: – Verden trenger regler for kunstig intelligens

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Biden framhevet både store muligheter og store farer ved KI-utviklingen. De neste to til ti årene kan det bli større teknologiske endringer enn det har vært de siste 50 årene, ifølge presidenten.

– Kunstig intelligens vil endre måten vi lever på, måten vi jobber på og måten vi fører krig på, sa Biden.

Mye av den teknologiske utviklingen kan gjøre livene våre bedre, understreket han. Samtidig pekte han på flere store risikomomenter. Blant disse er desinformasjon, såkalte «deep fakes» og mulig utvikling av nye smittestoffer og biologiske våpen.

Han viste til initiativ tatt av USA for å starte utarbeiding av globale regler for KI-utviklingen. Men dette er ifølge Biden «bare toppen av isfjellet» i forhold til hva som trengs for å håndtere den nye teknologien.

