Trump vil ikke stille i ny debatt med Harris: – For sent, sier han

– Problemet med en ny debatt, er at det er for sent. Stemmegivningen har allerede startet, sa han på et valgkamparrangement i North Carolina lørdag, med henvisning til at tre delstater allerede har åpnet valglokalene for forhåndsstemming.

Tidligere på lørdag opplyste Kamala Harris' valgkampsjef at visepresidenten hadde takket ja til en invitasjon fra CNN om å stille opp i en ny debatt mot Trump 23. oktober.

– Donald Trump burde ikke ha noe problem med å gå med på det. Det er det samme formatet og oppsettet som CNN-debatten han deltok i i juni, og hevdet å ha vunnet, da han hyllet CNNs ordstyrere, regler og rating, valgkampleder Jen O'Malley Dillon.

Det var etter debatten mellom Trump og president Joe Biden på CNN 27. juni at Biden kunngjorde at han likevel ikke ville stille til gjenvalg etter å ha gjort en elendig figur.

