Israels FN-ambassadør: Hizbollah er problemet, ikke Libanon

Et møte om hendelsene fant sted i Sikkerhetsrådet fredag. Her sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, at eksplosjonene i Libanon utgjorde et brudd på folkeretten.

– Det er en krigsforbrytelse å utøve vold som er ment å spre frykt blant sivile, sa Turk.

Eksplosjonene i utstyr som personsøkere og walkietalkier førte til at nærmere 40 mennesker ble drept og flere tusen såret i Libanon nylig.

Libanon ber om fordømmelse

Israel anklages for å stå bak eksplosjonene i personsøkere og walkietalkier tilhørende medlemmer av Hizbollah-militsen i Libanon. Regjeringen i Israel har ikke selv bekreftet dette.

Libanons utenriksminister Abdallah Bou Habib deltok på møtet. Angrepene, som han mener Israel sto bak, er en «krigsføringsmetode uten sidestykke i sin brutalitet og terror».

– Israel har, gjennom sin terroristaggresjon, brutt de grunnleggende prinsippene i humanitær folkerett, sa utenriksministeren, som ba Sikkerhetsrådet fordømme angrepene.

Israel: Hizbollah er problemet

Også Israels FN-ambassadør Danny Danon talte til Sikkerhetsrådet. Det skjedde etter at både Israels militære og Hizbollah selv hadde opplyst at Ibrahim Aqil, lederen for en eliteavdeling i Hizbollah-militsen, ble drept i et israelsk angrep mot Libanons hovedsted Beirut fredag.

Danon utelukker ikke flere angrep mot Hizbollah i Libanon – og står fast ved at Israel har rett til å forsvare seg. Ambassadøren viser til at Hizbollah siden Hamas-angrep mot Israel i oktober i fjor har avfyrt mer enn 8000 raketter mot Israel.

Danon beskylder nabolandets utenriksminister for ikke engang å nevne navnet Hizbollah i sitt innlegg, og han ba Libanon ta grep for legge bånd på gruppen.

– Vi vet at det egentlige problemet ikke er Libanon. Det er Hizbollah, sa ambassadøren.

