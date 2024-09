KI kan puste nytt liv i atomkraftverk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Planen ble kunngjort fredag av selskapet Constellation Energy, som har inngått en avtale med Microsoft.

Tanken er at Microsoft skal få strøm til datasentre og KI-utvikling fra atomkraftverket på Three Mile Island i Pennsylvania. Anlegget var i 1979 åstedet for USAs verste sivile atomulykke noensinne.

Kraftverket ble stengt i 2019 fordi driften ikke lenger var lønnsom. Men de siste årene har datasentre og utvikling av KI økt strømforbruket flere steder i USA.

Hvis alt går etter planen, kan kjernekraftverket på Three Mile Island starte opp igjen i 2028. Ifølge Microsoft vil anlegget styrke kraftforsyningen i et strømnett som omfatter et stort område øst i USA.

Samtidig vil Microsoft få strøm produsert med en energiform som ikke bidrar til utslipp av klimagasser.

Atomkraft er likevel kontroversielt, blant annet som følge av ulykkesrisikoen. Ulykken i USA i 1979 førte ikke til personskader, men opprydningen kostet over 900 millioner dollar.

Økt strømforbruk til KI-utvikling fører i mange tilfeller til større klimautslipp. Googles utslipp økte kraftig i fjor, delvis som følge av utvikling av kunstig intelligens.

