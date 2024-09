Under et arrangement i Atlanta i Georgia fredag uttalte Harris seg om muligheten for et nytt møte med sin motkandidat.

– Jeg forsøker å få til en ny debatt. Vi får se, sa hun.

Trump skrev imidlertid på sitt sosiale medium i forrige uke at det ikke blir noen ny debatt. Han og Harris møttes til dyst 10. september, og meningsmålinger viste at de fleste syntes Harris gjorde det best.

