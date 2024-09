Instagram innfører egen kontotype for tenåringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra og med tirsdag får alle brukere under 18 i USA, Storbritannia, Canada og Australia kontoer som i utgangspunktet er private – altså der innholdet kun kan ses av personer som er godkjent som følgere. I tillegg får slike «tenåringskontoer» begrensninger på meldingstjenesten samt «sensitivt» innhold – blant annet voldelige videoer og innhold som fremmer plastisk kirurgi.

Tenåringsbrukere skal også få varsler om de bruker plattformen i mer enn 60 minutter av gangen, og varsler skrus av og meldinger får automatiske svar på nattetid. 16- og 17-årige brukere får mulighet til å skru disse innstillingene av, mens brukere under 16 må få foreldres tillatelse til å gjøre det.

Eksisterende brukere under 18 år i USA, Storbritannia, Canada og Australia flyttes over til den nye typen i løpet av de kommende to månedene. De nye innstillingene skal innføres i EU senere i år.

Instagram-eier Meta vedgår at tenåringer kan lyve om alderen, og sier de utvikler ny teknologi som kan søke etter kontoer der tenåringer later som de er voksne.

