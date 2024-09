Biden: Secret Service trenger mer hjelp

Da Biden møtte pressen mandag, sa han også at han ennå ikke har fått en fullstendig rapport om søndagens hendelse på Trumps golfbane i Florida. Presidenten sier han er takknemlig over at det går greit med ekspresidenten.

Sent søndag sa Biden at han har bedt staben sin om å sikre at livvakttjenesten Secret Service har nok ressurser til å sørge for sikkerheten til Donald Trump.

Tidligere på dagen omtalte FBI en hendelse i West Palm Beach i Florida som «det som virker som et attentatforsøk».

En mann er pågrepet, og politiet fant et våpen og et kamera i busker noen hundre meter unna der Trump var på golfbanen.

