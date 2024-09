USA: Populære YouTubere sponset av Russland

Det amerikanske justisdepartementet har tiltalt to ansatte i den russiske TV-kanalen RT, tidligere kjent som Russia Today, for å ha finansiert populære amerikanske podkastere og Youtubere. De to ansatte skal ifølge tiltalen ha bistått et amerikansk medieselskap, omtalt i tiltalen som «Company-1», med nærmere ti millioner dollar, ifølge tiltalen.

Det beskrives hvordan de to ansatte skal ha hvitvasket pengene gjennom en rekke skallselskap, før pengene til slutt skal ha endt opp i «Company-1».

Ifølge CNN skal «Company-1» være det amerikanske medieselskapet «Tenet». Tenet har inntil videre ikke ytret seg om tiltalen. De har etter tiltalen ble kjent lagt ned sin drift.

Videre står det at de nær 10 millioner dollarene skal ha utgjort omtrent 90 prosent av selskapets inntekter det siste året.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Nøye planlagt

Tenet Media beskriver seg selv som «heterodokse kommentatorer», som fokuserer på vestlig politisk og kulturell diskurs.

I tiltalebeslutningen står det at av de nærmere 10 millionene, skal 8,7 millioner dollar ha gått til produksjonsselskapene til tre kommentatorer tilknyttet selvskapet, som kun omtales som «kommentator 1», «kommentator 2» og «kommentator 3». Det understrekes at kommentatorene selv ikke er tiltalt for straffbare forhold. Kommentatorene har hevdet at de ikke visste hvor pengene kom fra.

Forrige uke kom det også fram at det amerikanske justisdepartementet beslagla 32 nettdomener de mener brukes i russiske påvirkningsaksjoner. Beslaget kommer fram i rettsdokumenter der det russiske selskapet Social Design Agency anklages for å ha drevet en kampanje for å overbevise den amerikanske allmennheten om at USA ikke burde finansiere den ukrainske krigsinnsatsen, meldte NTB.

I dokumenter fra det amerikanske justisdepartementet kommer det fram at selskapet Social Design Agency har hatt som mål å opprette flere hundre kontoer de håpte skulle nå millioner av mennesker. I tillegg står det i tiltalen at de russiske selskapene er innstilt på å nå ut til influensere. Tiltalen sikter til et russisk møtenotat hvor det skal ha stått «Vi trenger influensere! Haugevis av dem, og overalt. Vi er klare for å spandere både vin og middag».

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Mangel på prinsipper

Etter at tiltalen mot de to RT-ansatte ble kjent, har en rekke medier også navngitt hvilke tre kommentatorer tilknyttet til Tenet media pengene skal ha gått til. De tre har alle gått ut mot anklagene og sagt at det ikke er noe de kjente til.

Inna Sangadzhieva, Russlandkjenner og avdelingsleder for Europa og Sentral-Asia ved Den norske Helsingforskomité, mener det ikke er vanskelig for selskaper å få oversikt over hvem som betaler inn store summer.

– Russland betaler enorme summer til egen propaganda, mye mer enn hva de har gjort tidligere. Dette er deres måte å påvirke og splitte Vesten, sier Sangadzhieva til Dagsavisen.

– Slike historier dukker opp stadig vekk. Den siste tiden har man avslørt både amerikanske politikere, forskere og så videre. Russland har for så vidt gjort dette før, både ved å betale politikere som Marine Le Pen i Frankrike og andre kommentatorer.

Marine Le Pens parti Rassemblement national, eller Nasjonal Samling på norsk, har tidligere lånt penger av russiske banker. Pengene har i etterkant av invasjonen av Ukraina blitt tilbakebetalt, skriver blant andre Politico.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Dyktige på propaganda

Til tross for at russerne generelt sett har mindre avanserte våpen enn Vesten, mener Sangadzhieva at de har god kontroll på propagandaspredningen sin.

– Putin bruker propaganda veldig godt. De opererer ut ifra tanken om at alle kan bli kjøpt og at sannheten ikke finnes. Penger er mer viktig enn verdier. Man ser jo dette i måten Russland fører krig på. Krigen har blitt en kommersiell business, der man kjøper lojalitet, leiesoldater og leiemordere til krigføringen. Det samme gjelder i informasjonskrigføringen deres, sier hun.

Hun mener at også den russiske befolkningen faller offer for Kremls propagandainnsats.

Inna Sangadzhieva, Russlandekspert ved Den norske Helsingforskomité. (Den norske Helsingforskomité)

– Hvis du ser på russiske propagandakanaler, kan man også se hvordan de til og med distribuerer manuskripter og instruksjoner på hvordan russiske statlige medier skal skrive om folkets reaksjon på hendelser, for eksempel. Hvis du ser hvordan russerne responderte på de ukrainske styrkenes inntog i Kursk, så var alt sammen samkjørt. Og det samkjørte budskapet var «vi har kontroll fortsatt, og dette er bare en provokasjon» og så videre. Det viktige å få fram i det budskapet, var at ingenting alvorlig skjer, at russerne hadde total kontroll fremdeles og at det russiske folket støtter Putin i hans motstand mot Vesten, sier Sangadzhieva.

Hun mener Vesten henger etter når det kommer til å kjempe mot russisk propaganda.

– Det som er litt forbausende, er jo at Margarita Simonjan, sjefredaktør for RT, som person, ikke har blitt lagt til USAs sanksjonsliste før nå nylig. Det er utrolig overraskende at det tok så lang tid, sier hun.

Hun mener informasjonskampanjene er en del av Russlands krigføring.

– Med teknologisk utvikling har det aldri vært mulighet for så mange globalt til å få tilgang til informasjon. Det er vanskelig å orientere seg i hvem som har rett eller galt. Mediebransjen, særlig de som har tilgang til digitale plattformene har mye makt til å både påvirke og manipulere. De som ikke følger med situasjonen i Russland i detaljer, og som i utgangspunktet har vært svært skeptisk til USA, eller kanskje er glad i Pusjkin eller russisk kultur, kan lett bli påvirket av russisk propaganda, sier Sangadzhieva.

– Det blir noe annet, hvis en norsk forsker opptrer som ekspert hos Russia Today, da bruker han sin ytringsfrihet for å forsvare Putins Russland. Dette er noe som tjener Putins krig mot Ukraina og angrep på demokratiet.

Flere kommentatorer

Flere store avisen har vært ute med det som skal være kommentator 1, 2 og 3s identitet. En av dem, Dave Rubin, har i en tweet erklært seg som et offer i hele saken. Også en annen kommentator tilknyttet Tenet, Tim Pool, har i etterkant av tiltalen omtalt seg selv som et offer. Han sier at han ikke har noe kjennskap til angivelige russiske penger i selskapet, ifølge The Guardian.

Pool skal blant annet på en av sine sendinger hamret i bordet og erklært Ukraina som USAs største fiende, og den største trussel mot verdensfreden. Innholdet kommentatorene skal ha produsert for Tenet Media mener kommentatorene selv er gamle og utdaterte podkaster som ikke lenger er aktive, og de har ikke hatt et fast ansettelsesforhold til selskapet.

De tre kommentatorene har vært populære på den amerikanske ytre høyre-siden, og har stor tilstedeværelse på internett.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen kjøper ikke offerrollen til de amerikanske kommentatorene tilknyttet Tenet Media.

– Det henger ikke helt på greip. Krigen har pågått i snart tre år, den startet ikke for seks måneder siden, for å si det sånn. Dette er en måte å tjene penger på, og Russland er mer enn villige å opprettholde denne inngangen, særlig nå rett før valget i USA. De ønsker å splitte og herske, så tvil og «alternativ informasjon», og flytte oppmerksomhet til mindre viktige ting enn denne konflikten, sier hun.

I tiltalebeslutningen står det at pengebeløpet skal ha blitt betalt til Tenet Media så nylig som mellom oktober 2023 og august 2024.

Ingen av kommentatorenes hovedgeskjefter er i forbindelse med Tenet Media. Noen av de andre kommentatorene omtaler sjeldent Ukraina og Russland. Plattformene har stor bredde i innhold. Kommentatorer som Dave Rubin har tidligere hatt lange intervjuer med personer som psykolog Jordan Peterson, historiker Michael Shermer og den populære demokratvennlige TV-verten Bill Maher, som leder HBOs «Real Time with Bill Maher».

Statement on the DOJ indictment:



These allegations clearly show that I and other commentators were the victims of this scheme.



I knew absolutely nothing about any of this fraudulent activity. Period.



‘People of the Internet’ was a silly show covering viral videos which ended… pic.twitter.com/KQHYDUi3ot — Dave Rubin (@RubinReport) September 4, 2024

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: USA-ekspert: – Jeg tror Joe Biden er bitter