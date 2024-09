Weinstein ble natt til mandag kjørt til sykehus i all hast for å bli hjerteoperert. Han soner for tiden en dom på 16 års fengsel i New York etter å ha blitt dømt for voldtekt.

– Han hviler seg. Han er svak. Han er for øyeblikket utenfor fare, sier 72-åringens talsmann, Juda Engelmayer, til nyhetsbyrået AFP tirsdag.