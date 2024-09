Kinesisk statskringkasting: Xi åpen for «vennlig samarbeid» med Norge om elbiler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Xi uttalte dette overfor statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under møtet mellom de to lederne i Beijing mandag, ifølge Kinas statskringkaster CCTV.

Han sa Kina var villig til å fremme «vennlig samarbeid» med Norge på områder som miljøvern, det grønne skiftet, maritime områder, landbruk og fiskeri og elektriske kjøretøyer.

Støre gjorde et poeng ut av å ta opp krigen i Ukraina, og fikk til svar fra Xi at han håper «alle parter sammen kan skape gode forhold for en politisk løsning gjennom dialog».

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)