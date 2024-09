Antall hudkrefttilfeller faller i Sverige – første registrerte nedgang i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er i aldersgruppen under 50 år hvor nedgangen synes, og den er størst for de mellom 30 og 40.

Den største nedgangen er blant kvinner under 40 år. I aldersgruppen 50 til 60 år øker fremdeles antall tilfeller av hudkreft.

Studien er publisert i tidsskriftet Jama Dermatology. Ifølge Hildur Helgadottir, som har ledet studien, er dette første gangen det er registrert en nedgang i antall tilfeller av hudkreft i et europeisk land.

Selv om forskerne ikke har undersøkt årsakene til nedgangen, mener Helgadottir at det rett og slett skyldes at svensker har blitt bedre til å beskytte seg, særlig fra 1990-tallet.

Helgadottir sier at det er opp til de unge å sørge for at trenden fortsetter.

– Vi ser at det finnes trender for å gå ut i solen når det er sterk sol og uv-indeksen er høyest. Det er virkelig ikke å anbefale, det øker risikoen for å brenne seg og på sikt utvikle hudkreft, sier forskeren.

