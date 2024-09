Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arrangørene hevder så mange som 500.000 deltok i protesten i Tel Aviv lørdag, ifølge Times of Israel. Det var også demonstrasjoner i Jerusalem, Haifa og Kfar Saba.

Demonstrantene krever at regjeringen inngår en avtale for å sikre at de gjenværende 101 gislene på Gazastripen løslates.

