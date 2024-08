Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed ser en våpenhvileavtale fortsatt ikke ut til å være innen rekkevidde.

Hamas skriver videre at de mener amerikanerne kommer med usanne opplysninger når de sier at en avtale er nær forestående. De mener det er for å vinne stemmer i det kommende valget.

