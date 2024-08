Russland: – USA må ha beordret Nord Stream-sabotasjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nylig ble det kjent at tyske myndigheter har etterlyst en ukrainer som er mistenkt for sabotasjen.

I USA har avisa Wall Street Journal sitert kilder som hevder det var ukrainere som gjennomførte aksjonen, og at den var godkjent av landets daværende forsvarssjef.

– For å gjennomføre et slikt terrorangrep er det åpenbart at det kom en kommando helt fra toppen. I Vesten er dette naturligvis Washington, sa Lavrov mandag til avisa Izvestija.

Tidligere har Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, sagt at han ikke tror Ukraina ville sabotert rørledningen uten stilltiende godkjenning fra USA.

Sabotasjeaksjonen skjedde i 2022, og i etterkant avviste myndighetene i USA at de sto bak sprengningen. Også myndighetene i Ukraina nekter for å ha hatt noe med aksjonen å gjøre.