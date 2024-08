Kinas statsminister på tredagersbesøk til Russland

Besøket innledes tirsdag og varer til torsdag.

Den kinesiske statsministeren skal blant andre møte den russiske statsministeren Mikhail Misjustin, opplyser den russiske regjeringen.

I den offisielle meldingen fra Beijing heter det at statsminister Li Qiang skal lede den kinesiske delegasjonen til det 29. ordinære møtet mellom toppledere fra de to land. Han skal også besøke Belarus, heter det.

Lis besøk er en bekreftelse på det økende samarbeidet mellom Kina og Russland i kjølvannet av invasjonen i Ukraina, en handling myndighetene i Beijing aldri har tatt avstand fra.

Kina framstiller seg som en nøytral part og hevder at det ikke leveres dødelige stridsmidler til noen av partene. Men Kina er en nær politisk og økonomisk partner for Russland, og Nato-land sier at Kinas bidrag er avgjørende for den russiske krigsinnsatsen.

President Aleksandr Lukasjenko i Belarus besøkte Kina to ganger i 2023, senest i desember. Da lover han at Belarus skal være en pålitelig partner for Kina.

