Thailands eksstatsminister benådet av kongen

Benådingen innebærer at Thaksin, som lenge har stått i sentrum av en pågående maktkamp i Thailand, får prøveløslatelsen sin redusert med to uker.

Eksstatsministeren ble avsatt i et kupp i 2006 og levde flere år i eksil for å unngå fengselsstraffer. I august i fjor vendte han tilbake til hjemlandet Thailand, der han sonet seks måneder i varetekt på et sykehus som følge av helsemessige årsaker. Han ble prøveløslatt i februar.

Thaksin ble opprinnelig dømt til åtte års fengsel for maktmisbruk og interessekonflikter under sin tid som statsminister mellom 2001 og 2006. Straffen ble omgjort til ett år av kong Maha Vajiralongkorn i september i fjor.

– Thaksin er blant fangene som mottok kongelig benåding i anledning kongens bursdag i juli, sier Thaksins advokat Winyat Chartmontri.

Prøveløslatelsen, som ble innvilget i februar, skulle egentlig utløpe i slutten av august, men avsluttes nå allerede på søndag.

Thaksins datter Paetongtarn Shinawatra (37) ble fredag valg til statsminister – landets andre kvinne i vervet og den tredje fra Shinawatra-familien.

Hun ble utpekt av flertallet i nasjonalforsamlingen etter at Thaksin-allierte Srettha Thavisin ble avsatt av landets grunnlovsdomstol tidligere i uka.

Thaksins søster Yingluck Shinawatra var statsminister fra 2011 til 2014.

