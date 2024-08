Japan forbereder seg på voldsom tyfon – 300.000 bedt om å evakuere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Japans meteorologiske institutt JMA anslår at tyfonen når havet i nærheten av Tokyo i løpet av fredagskvelden, og fortsetter nordover i Kanto-regionen og mot Tohoku-regionen tidlig lørdag.

Ampil er ventet å ta med seg sterke vindkast opp mot 45 meter i sekunder, samt kraftig nedbør, som blant annet kan føre til flom og jordskred.

Iwaki City i Fukushima-prefekturet i Tohoku har utstedt en evakueringsordre for rundt 323.000 innbyggere. I byen Mobara i Chiba-prefekturet har rundt 18.500 mennesker fått beskjed om å forlate området.

Advarer mot voldsomme vindkast

JMA har advart mot å oppholde seg rundt elver og strender og bedt folk være oppmerksomme på de sterke vindkastene. Det meteorologiske instituttet har klassifisert tyfonen som «veldig sterk».

– Vi forutser ekstreme vindkast og voldsom aktivitet i havet, sier meteorolog Shuichi Tachihara i JMA.

På sine nettsider advarer JMA også om at den voldsomme vinden i Kanto kan føre til skader som følge av flygende objekter, og at de mest ekstreme vindkastene til og med kan tippe over biler.

Hundrevis av kanselleringer

Lyntoget Shinkansen har stanset alle avganger mellom Tokyo og Nagoya fredag, og de store flyselskapene ANA og Japan Airlines har kansellert hundrevis av innenlands- og utenlandsflygninger ved Tokyos to hovedflyplasser Haneda og Narita.

Over 100.000 mennesker er rammet av flykanselleringene, ifølge japanske medier.

I tillegg har Disneyland i Tokyo, som vanligvis holder åpent til 21, besluttet å stenge klokken 15, og selskapet Yamato Transport, som er blant Japans største post- og logistikkselskaper, har sagt at de ikke leverer post fredag og lørdag.

En rekke andre restauranter og butikker i Kanto og Tohoku har også valgt å enten stenge helt eller snevre inn åpningstidene de kommende dagene.

