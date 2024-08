Harris vil appellere til velgernes lommebøker

Visepresident Harris og president Joe Biden holdt torsdag sitt første felles valgkampmøte siden Harris tok over som Demokratenes presidentkandidat. Biden ble møtt med rop som «Takk, Joe» fra tilhørerne på et lokalt college i Largo i delstaten Maryland, rett utenfor Washington.

Men den store stjerna var Kamala Harris som på få uker har samlet demokratene og tatt igjen Donald Trump på mange meningsmålinger, både nasjonalt og i flere vippestater.

Avgjørende stemme

– Hun kan bli litt av en president, sa Biden om Harris da de begge snakket om sitt siste initiativ om å senke medisinprisene for pensjonister.

De to sa at forhandlinger vil gi kutt på hundrevis – i noen tilfeller tusenvis – av dollar i listeprisene på de ti mest populære og dyreste medisinene i det offentlige helseprogrammet Medicare. Priskuttet er en del av den økonomiske gjenreisingspakken IRA, som Harris spilte en viktig rolle i få vedtatt.

– Hennes stemme gjorde det mulig da det var like mange stemmer for som mot, sa Biden. Visepresidenten har den avgjørende stemmen ved stemmelikhet i Senatet.

Mer energisk Biden

Biden framsto mer energisk etter at han i juli trakk seg fra en hard valgkamp og nå står foran sine siste fire måneder som president.

I talen sin i Largo sa han at demokratenes plan er å knuse republikanerne ettertrykkelig, og det vakte latter da han lot som han ikke husket navnet på Trump – Donald Dump eller Donald hva det nå var.

Harris som blir offisielt nominert på Demokratenes landsmøte neste uke, la vekt på å overlate scenen til sin ennå overordnede og understreket at det har vært en ære å være hans visepresident.

– Det er mye kjærlighet i dette rommet for vår president, sa hun og ble møtt med jubel.

Tale om økonomi i vente

Fredag skal Harris legge fram sin økonomiske politikk på et nytt arrangement i North Carolina, og deler av innholdet er allerede blitt kjent. I et forsøk på å hjelpe amerikanere som sliter med høye matpriser, vil Harris gå inn for et føderalt forbud mot ågerpriser på matvarer.

Hun vil særlig se på prisene for kjøtt, som hun sier står for en stor del av de økte matutgiftene. Selv om prisveksten har kommet ned på det laveste nivået på tre år, er matprisene 21 prosent høyere enn de var for tre år siden.

Harris' utfordrer, ekspresident Donald Trump, har trukket fram inflasjonen som et område der Joe Biden har sviktet. Den republikanske presidentkandidaten ser likevel ikke ut til å ha særlig tiltro til Harris' planer, som han torsdag omtalte som «kommunistisk priskontroll» som fører til varemangel, sult og mer inflasjon.

En kilde med kjennskap til Harris' økonomiske planer, sier hun fredag også vil ta til orde for bygging av 3 millioner nye boliger og for skatteinsentiver for utbyggere som bygger boliger for førstegangskjøpere.

