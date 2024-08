Dommer i Trumps hysjpengesak avviser å trekke seg

Dommer Juan M. Merchan skriver i en avgjørelse onsdag at han ikke vil trekke seg.

Han beskriver Trumps krav som «fulle av unøyaktigheter og ubegrunnede påstander» om de politiske bindingene til Merchans datter og hans evne til å dømme i saken på rettferdig og upartisk vis.

Det er tredje gangen dommeren avviser en slik forespørsel fra Trump.

Jobbet for Demokratene

Ekspresidentens advokater har hver gang argumentert med at Merchan har interessekonflikter fordi datteren har jobbet som politisk konsulent for flere demokratiske kandidater og valgkamper.

Blant annet jobbet hun for valgkampen til visepresident Kamala Harris da hun stilte i Demokratenes nominasjonsvalg i 2020. Nå er hun Trumps motstander i presidentvalget.

En domstol i delstaten New York konkluderte i fjor med at Merchan kan fortsette i saken. Den skrev at en slektnings uavhengige politiske aktivitet ikke er rimelig grunnlag for å sette spørsmålstegn ved om en dommer er upartisk.

Merchan har sagt at han er sikker på at han vil basere avgjørelsene sine på «bevisene og loven, uten frykt eller favorisering og uten å bli påvirket av upassende påvirkning».

Dømt i mai

Trump ble 30. mai dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Straffeutmålingen i den såkalte hysjpengesaken ble utsatt til 18. september etter en kjennelse i USAs høyesterett i juli.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Trump har nektet både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

