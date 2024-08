Zelenskyj: Nå kommer krigen hjem til Russland

– Dersom Putin så inderlig ønsker å krige, må Russland tvinges til å inngå fred, sier Zelenskyj mandag.

Han sier samtidig at han er blitt brifet om den pågående ukrainske offensiven i den russiske Kursk-regionen, hvor Ukraina hevder å ha tatt kontroll over 1000 kvadratkilometer.

– Russland har brakt med seg krig til andre, nå kommer den hjem til dem selv. Ukraina har alltid kun ønsket fred, og vi kommer til å sørge for fred, sier Zelenskyj videre.

Sjefen for den ukrainske hæren, Oleksandr Syrskyj, sier mandag at de fortsetter sin offensiv fremover.

– Våre styrker oppfyller sine oppgaver. Kampene fortsetter faktisk langs hele frontlinjen. Situasjonen er under vår kontroll, sier han.

Russlands president Vladimir Putin uttalte mandag at den ukrainske offensiven på russisk territorium er et forsøk på å skaffe seg bedre utgangspunkt for forhandlinger. Han kommer også med beskyldninger om at de ukrainske angrepene rammer russiske sivile.

