Harris med flere valgmøter på en uke enn Trump siden midten av juli

For åtte år siden stilte Trump opp på flere valgmøter i løpet av en enkelt dag. Denne uken deltar Republikanernes eldste presidentkandidat noensinne på kun ett valgmøte, i delstaten Montana. Det er første gang han forlater Florida denne uken.

Torsdag holdt Trump pressekonferanse på Mar-a-Lago-eiendommen sin i Florida. Der ble han spurt om valgkampopptredene, men han avfeide spørsmålene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han sa at han hadde latt være å stille opp på valgkamparrangementer i vippestater fordi han «leder mye og fordi jeg lar landsmøtet deres bli ferdig», en henvisning til Demokratenes landsmøte som avsluttes først 22. august.

Harris' valgkampmaskineri kaller Trump «lavenergi», et uttrykk som har blitt en favorittfornærmelse av Trump i den leiren. Samtidig har Trumps egen tidligere kommunikasjonssjef Alyssa Farah Griffin klaget over at republikanerne ikke har valgt en «yngre, mer pulserende kandidat».

Trump så ut til å være på sporet av å vinne tilbake Det hvite hus før Joe Biden ga seg i valgkampen 21. juli. Siden har Harris og hennes valg av Tim Walz som visepresidentkandidat, slått ut i favør av Demokratene på meningsmålinger.

– Valgkampen vår dreier seg om det som forener USA: muligheter, frihet og kjærlighet overfor landet. Donald Trump er for lat til å kjempe for noe annet enn seg selv eller forlate golfklubben sin, noe som er greit for oss, sier Singer.

