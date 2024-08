Politiet i Østerrike: Hovedmistenkt i Taylor Swift-saken har tilstått

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Swift har avlyst tre konserter i landet som følge av at det ble avdekket mulige planer om et terrorangrep mot én av konsertene. Østerrikske sikkerhetsmyndigheter tror det var planlagt et selvmordsangrep mot konsertarenaen, skriver nyhetsbyrået AFP.

En 19 år gammel østerriksk statsborger som har erklært troskap til ekstremistgruppa IS, er hovedmistenkt i saken. Han har tilstått planene, ifølge østerriksk politi.

I tillegg er en 17 år gammel gutt og en 15-åring pågrepet i saken, ifølge Reuters.

Myndighetene i Østerrike sier de mistenkte i saken planla å bruke kniver og hjemmelagde bomber i det avvergede angrepet.

Politiet beslagla onsdag kveld kjemikalier fra 19-åringens bolig. Der fant de også materiale fra IS og al-Qaida, ifølge AP. Ifølge nyhetsbyrået hadde 19-åringen begynt å jobbe på arenaen der konserten skulle holdes for kun noen dager siden.

Tipset om de mulige terrorplanene kom fra utenlandske sikkerhetsmyndigheter, bekreftet Østerrikes innenriksminister Gerhard Karner på en pressekonferanse torsdag.

De tre konsertene som skulle holdes i Wien torsdag, fredag og lørdag, var alle utsolgt. Det var ventet 65.000 publikummere til hver konsert i Ernst Happel stadion.

Østerrikes statsminister Karl Nehammer sa sent onsdag kveld at en tragedie var avverget.

