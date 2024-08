Juli var tidenes nest varmeste – nær fjorårets rekord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I gjennomsnitt var temperaturen på jorden 16,91 grader i måneden vi nylig la bak oss, viser beregningene til Copernicus klimaendringstjeneste i EU. Det er 0,68 grader høyere enn snittet for juli måned i årene 1991–2020 og bare 0,04 grader lavere enn fjorårets rekord.

Det er første gang på over et år at det ikke blir satt ny global varmerekord, ifølge Copernicus' datasett ERA5. De 13 foregående månedene har alle slått tidligere varmerekorder.

Selv om det er uvanlig med så mange varmerekorder på rad, var det lignende rekordrekker i 2015-16, da værfenomenet El Niño ga sterke utslag.

Tidenes to varmeste dager

Selv om juli altså endte opp litt kjøligere enn fjorårets rekord, inneholdt måneden de to varmeste dagene som er registrert i datasettet til Copernicus. 22. og 23. juli var gjennomsnittstemperaturen på jorden henholdsvis 17,16 og 17,15 grader. Den lille forskjellen mellom de to dagene tilsvarer omtrent usikkerheten i datasettet, og det er dermed ikke mulig å fastslå helt sikkert hvilken av de to dagene som faktisk var varmest.

Gjennomsnittstemperaturen i juli lå 1,48 grader over det anslåtte snittet for juli måned i årene 1850-1900, som er referansen som brukes for førindustriell tid. Måneden markerer dermed også slutten på tolv sammenhengende måneder der temperaturen lå 1,5 grad over førindustrielt nivå.

Det globale gjennomsnittet for det siste året – fra august i for til juli i år – er 0,76 grader høyere enn snittet for perioden 1991–2020 og 1,64 grader høyere enn i årene 1850–1900.

Våtere enn normalt i Norden

I Europa lå temperaturen i forrige måned 1,49 grader over juli-gjennomsnittet for 1991–2020. Også her var årets julimåned den nest varmeste som er registrert, kun slått av juli 2010.

Mens Nordvest-Europa hadde temperaturer som lå nær eller noe under snittet, var det i Sør- og Øst-Europa at temperaturene lå høyest over normalen. Store deler av Norden, Baltikum og Nordsjø-regionen fikk mer regn enn normalt i juli. Det gjorde også Tyrkia.

Et område som strekker seg fra det vestlige Russland og sørover mot Balkan og Italia fikk betydelig mindre nedbør enn normalt.

Utenfor Europa var det det vestlige USA og Canada, store deler av Afrika, Midtøsten og Asia, samt det østlige Antarktis som hadde temperaturer lengst over snittet. Vest-Antarktis og deler av USA, Sør-Amerika og Australia opplevde temperaturer under gjennomsnittet.

– Tilpasning er ikke nok

– Omfattende, intense og langvarige hetebølger har rammet alle kontinentene det siste året. Minst ti land har registrert temperaturer på over 50 grader flere steder. Det begynner å bli uutholdelig varmt, sier generalsekretær Celeste Saulo i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en pressemelding. Uttalelsen gjenspeiler advarselen fra FN-sjef António Guterres om at «Jorden blir varmere og farligere for alle, overalt».

– WMO-systemet vil jobbe for å svare på Guterres' oppfordring til handling med tidligere og bedre helsevarsler og tiltaksplaner knyttet til varme, sier Saulo, men legger til at det ikke lenger er nok å tilpasse seg klimaendringene.

– Vi må ta tak i de underliggende årsakene og gjøre alvor av å få ned de rekordhøye nivåene av klimautslipp, sier hun.

Varmere hav og mindre is, men ikke rekord

Copernicus måler og beregner også temperaturen i havet nær overflaten. Mellom 60 grader nord og 60 grader sør lå den i snitt på 20,88 grader i juli. Også det er det nest høyeste som er registrert, bare 0,01 grader under rekorden fra juli i fjor. Før dette ble det satt temperaturrekorder 15 måneder på rad, ifølge ERA5-datasettet.

I Arktis dekket sjøisen 7 prosent mindre enn gjennomsnittet for juli. Det er mindre isutstrekning enn i de to foregående årene, men ikke så lite som rekorden fra 2020. Da var arealet som var dekket av havis, 14 prosent mindre enn normalt.

Sjøisen i Antarktis var 11 prosent mindre enn gjennomsnittet, det nest laveste som er registrert. Rekorden ble satt i fjor, da isen dekket 15 prosent mindre enn normalt.

