Italia dobler skatten for superrike utlendinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fram til nå har skatten vært på 100.000 euro, som tilsvarer rundt 1,2 millioner kroner. Den ble introdusert i 2017 og kan ilegges i inntil 15 år. I de årene erstatter den alle andre skatter, og håpet var å lokke rikinger til å bosette seg skattemessig i landet. I tillegg ville myndighetene friste pengesterke italienere i skatteeksil til å flytte hjem.

– Statsminister Giorgia Meloni har godkjent en regulering som har skapt mye støy – dobling av den såkalte flate skatten for milliardærer, sier næringsminister Giancarlo Giorgetti etter et regjeringsmøte onsdag.

Han sier 1186 superrike personer har meldt skattemessig flytting til Italia etter 2017, men sier det er vanskelig å fastslå hvor mye de faktisk har investert i landet.

Giorgetti sier den nye satsen fortsatt er konkurransedyktig, men legger til at det er viktig at land ikke konkurrerer om å tilby lavest skatt for å lokke til seg pengesterke personer og bedrifter.

– Vi er imot å starte en slik konkurranse fordi land som Italia, som har begrenset finanspolitisk handlingsrom, er nødt til å tape, sier han på en pressekonferanse.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet