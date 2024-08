Harris fem prosentpoeng foran Trump på måling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I målingen som Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters, får Kamala Harris 42 prosents oppslutning, mens Trump får 37.

Den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy havner på 4 prosent, en markant nedgang fra 10 prosent på samme måling i juli.

2045 amerikanere deltok i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført via nett mellom 2. og 7. august. Harris' ledelse er større enn feilmarginen, som er på 3 prosentpoeng.

I juli hadde Harris en ledelse på 3 prosentpoeng på Ipsos' nasjonale måling.

Selv om landsomfattende målinger gir en god pekepinn på stemningen i USA, avgjøres amerikanske valg i et lite antall såkalte vippestater. I forrige uke viste en måling at Harris hadde gjort et kraftig byks i seks av de sju viktigste vippestatene.

