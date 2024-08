Knallhardt ut mot israelsk statsråds uttalelser om Gaza-sult

Ifølge israelske medier sa finansminister Bezalel Smotrich nylig at det vil være «berettiget og moralsk» å hindre hjelpeforsyninger til Gaza, til alle gisler som ble bortført fra Israel 7. oktober, er tilbakelevert.

Smotrich sa at en slik blokade vil være berettiget, selv hvis det skulle medføre at «2 millioner sivile» i Gaza sulter, men argumenterte med at verdenssamfunnet ikke ville tillate det, melder Times of Israel.

– Dette er fullstendig uakseptable og skandaløse uttalelser fra den israelske finansministeren. Vi avviser dem på sterkeste mulige måte. Det er et påkrevd humant og grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitær lov at sivile må beskyttes i krig og at de må ha tilgang til mat og vann, sier en talsmann for Tysklands utenriksdepartement.

Det franske utenriksdepartementet oppfordrer den israelske regjeringen til å fordømme Smotrichs uttalelser på det sterkeste.

– Frankrike understreker at forsyning av humanitær hjelp til to millioner sivile i fullstendig krise, i et område under blokade der tilgangen kontrolleres av Israel, er en forpliktelse i henhold til internasjonal humanitær lov, noe Den internasjonale domstolen har minnet om, uttaler fransk UD.

