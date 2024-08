Første henrettelse i Utah siden 2010

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

48-årige Taberon Honie fikk giftsprøyten natt til torsdag lokal tid. Han var dømt for drap under skjerpende omstendigheter for å ha drept Claudia Benn i 1998.

Honie, som var 22 år på det tidspunktet, var kraftig ruset da han brøt seg inn i Benns hus i Cedar City. Benns barnebarn, deriblant Honies toårige datter, var i boligen da drapet skjedde.

Retten slo fast at Honie hadde misbrukt ett av barna seksuelt, noe som bidro til avgjørelsen om å dømme ham til døden.

En rekke ganger de siste tiårene er Honies anker blitt avslått. I juni omgjorde Utah reglementet for henrettelser. Istedenfor en blanding av dødelige stoffer, benyttes nå kun en stor dose pentobarbital, et legemiddel som har dempende effekt på sentralnervesystemet og som også brukes til avliving av dyr.

I juli avslo delstatens råd for benåding og prøveløslatelser Honies ønske om å få dødsstraffen omgjort til livstidsfengsel. Utah-guvernør Spencer Cox avslo søknaden om utsettelse av henrettelsen.

