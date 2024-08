Nesten 400 pågrepet siden opptøyene brøt ut i Storbritannia

Det ventes at antallet arrestasjoner kommer til å øke daglig, etter hvert som politistyrkene fortsetter å identifisere og pågripe de ansvarlige. Det sier politimester Gavin Stephens, som leder det nasjonale politimesterrådet,

Dette arbeidet pågår kontinuerlig, forsikrer han ifølge BBC.

– Jeg ønsker å forsikre offentligheten om at en samlet og robust politiinnsats er på plass over hele landet, og at vi gjør alt vi kan for å takle denne uroen og holde dere trygge, sier Stephens.

