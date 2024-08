FN sjokkert over voldelige demonstrasjoner i Bangladesh

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den sjokkerende volden i Bangladesh må ta slutt, sier FNs menneskerettssjef Volker Türk.

Han oppfordrer regjeringen i landet til å slutte å gå etter fredelige demonstranter.

– Med tanke på en planlagt massedemonstrasjon i Dhaka i morgen (mandag), og regjeringspartiets ungdomsfløy som er bedt om å stille seg mot protestene, er jeg dypt bekymret over at det kan bli enda flere liv som går tapt og at det blir mer ødeleggelse, sier Turk.

Søndag ble minst 91 mennesker drept i nye sammenstøt mellom demonstranter, politi og tilhengere av regjeringen i Bangladesh, ifølge tall som nyhetsbyrået Reuters har hentet inn.

Protestene var i utgangspunktet rettet mot et kvotesystem som gjorde at en stor andel av alle offentlige stillinger i landet var forbeholdt familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Landets høyeste domstol har slått fast at dette systemet er ulovlig, men har ikke opphevet det fullstendig.

Kvoteloven ble behandlet i juni, og protestene tok til i juli. Det totale dødstallet nærmer seg nå 300.