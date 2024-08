Storbritannias regjering advarer ytre høyre-demonstranter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uro som knyttes til falsk informasjon etter knivdrapene på tre små jenter i forrige uke, spredte seg lørdag til en rekke byer i Storbritannia der demonstranter mot innvandring støtte sammen med motdemonstranter.

Rundt 90 mennesker ble pågrepet i en rekke byer, blant dem Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool og Hull og også i Belfast i Nord-Irland.

På flere av stedene kastet demonstrantene murstein, flasker og fyrverkeri på politiet og satte fyr på og plyndret butikker. Flere politifolk ble skadet.

Etter knivangrepet i Southport sirkulerte falske rykter på internett om at gjerningsmannen var muslim og hadde kommet til Storbritannia som båtflyktning.

Myndighetene besluttet derfor at de måtte offentliggjøre navnet på den 17 år gamle gjerningsmannen for å unngå at uskyldige skulle få skylden, og avverge antiislamske opptøyer.

Politiet legger skylden for volden på tilhengere av den innvandringsfiendtlige, ytre høyreorganisasjonen English Defence League, som ble stiftet for 15 år siden og ofte er involvert i fotballopptøyer.

