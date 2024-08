Nasa-data viser store branner på russisk flyplass etter ukrainsk angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nasas system FIRMS, en forkortelse for Fire Information for Resource Management System, har en nettside der branner som er synlige fra verdensrommet markeres med røde ruter.

Situasjonen på Morozovsk-flyplassen i Rostov fylke ser ut fra disse dataene dramatisk ut – nær sagt hele flyplassområdet er markert i rødt. Dataene er hentet inn av Nasa-satellitten NOAA-20, og observasjonene er gjort klokka 00.33, 02.09, 02.16 og 02.39 natt til lørdag.

Det er også registrert brann i et område rett sør for flyplassen lørdag formiddag.

Oljelagre

Ukrainas militære sa lørdag at de i løpet av natten angrep Morozovsk-flyplassen og en rekke oljelagre i tre russiske regioner.

Flyplassen ble også i juni rammet av et ukrainsk droneangrep, og flere medier, blant dem ukrainske Kyiv Independent, skriver at det har vært utplassert kampfly av typen Su-34 der.

Den ukrainske forsvarsledelsen sier i en Facebook-melding lørdag at de angrep flyplassen og traff ammunisjonslagre der det ble lagret målstyrte bomber. De ukrainske styrkene skal også ha angrepet drivstofflagre i regionene Belgorod og Kursk i tillegg til Rostov.

Minst to store oljetanker ble satt i brann. Tjenestemenn i Rostov og Belgorod bekrefter at oljetanker ble truffet av droner, ifølge den russiske nyhetskanalen Mash.

– Senket ubåt

Det ukrainske militæret sier lørdag at de også har senket en russisk ubåt og skadet et luftvernbatteri av typen S-400 på den okkuperte Krim-halvøya.

Ubåten det er snakk om er Rostov-na-Donu (Rostov ved Don), en angrepsubåt i Kilo-klassen som også ble skadet i et angrep i september i fjor. Meldingen er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Russlands forsvarsdepartement sier at 75 ukrainske droner ble skutt ned i løpet av natt til lørdag. Påstanden er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men kan tyde på at Ukraina iverksatte et massivt angrep.

Ukraina meldte på sin side at de hadde skutt ned 24 av 29 droner som Russland skjøt mot Ukraina i løpet av natten.

