Donald Trump: Enig med Fox News om debatt mot Harris 4. september

– Denne datoen er passende fordi det er rett før tidlig avstemning starter 6. september, skriver Trump i et innlegg på meldingstjenesten Truth Social.

Trumps innlegg ble slettet, før det ble lagt ut igjen. Men denne gangen hadde han fjernet et forslag om å ha en spørsmålsrunde samme kveld dersom Harris ikke kan stille 4. september.

– Dersom Harris ikke vil, eller ikke kan, debattere denne datoen, så er jeg enig med Fox om å ha en spørsmålsrunde denne kvelden, skrev Trump i det opprinnelige innlegget.

Den foreslåtte debatten skal ifølge Trump holdes i delstaten Pennsylvania

Harris har ennå ikke kommentert Trumps utspill, og det er ennå ikke bekreftet at det blir debatt 4. september.

Harris: Vil debattere Trump

Harris har lenge sagt at hun vil debattere Trump, men han har derimot vært mindre klar i språket. Han har sagt at han er villig til å stille, men har også sagt at han «kan argumentere for å ikke delta i debatten».

Trump har også nektet å sette en dato før Harris offisielt er utnevnt som Demokratenes presidentkandidat.

Hun er ennå ikke formelt blitt bekreftet som partiets kandidat, men fredag ble det kjent at hun har fått nok delegater til å sikre nominasjonen.

Biden trakk seg etter krisedebatt

I utgangspunktet var det planlagt en ny debatt mellom Trump og Joe Biden på TV-kanalen ABC News 10. september. Etter at Biden trakk seg har Trump sagt at en annen TV-kanal bør arrangere neste debatt.

Etter den første debatten mellom Trump og Biden, fikk sistnevnte mye kritikk, noe som førte til at han til slutt trakk seg fra valgkampen.

Han pekte så på visepresident Harris som sin foretrukne kandidat. Siden har en rekke høyprofilerte demokrater gjort det samme, blant andre Barack Obama, Bill Clinton og California-guvernør Gavin Newsom.

