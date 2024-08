Minst 30 døde etter flom og regn i Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seks personer er døde i Lahore. Myndighetene advarer om flere flommer denne uka.

I Khyber Pakhtunkhwa har over 20 mennesker omkommet, blant dem tolv barn.

FN anser Pakistan som et av landene som er mest sårbare for ekstremvær og klimaendringene. I 2022 døde over 1700 som følge av flommer, og flere millioner mennesker ble drevet vekk fra hjemmene sine.

